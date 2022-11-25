Речь идет о сумме в размере 4,5 миллиарда долларов. Средства предоставили США, которые направили в Целевой фонд многих доноров как третье дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

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Украина получит новый грант

В Украине грантовые средства от Всемирного банка будут направлены на обеспечение выплат пенсий и функционирования государственных программ по социальной помощи. В этот список входят следующие статьи расходов:

Оплата жилищно-коммунальных услуг;

Поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

Оплата медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Это позволит нам и в дальнейшем обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором,

– прокомментировал украинский чиновник.

Глава Минфина Сергей Марченко поблагодарил США и Всемирный банк за сотрудничество и финансовую поддержку для Украины. Он подчеркнул, что эти средства являются важным вкладом в финансирование неотложных потребностей в стране.