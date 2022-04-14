Гривня знову дещо зміцніла щодо євро: курс валют на 14 квітня

Триває 50 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому сьогодні, 14 квітня, гривня вкотре зміцнила свої позиції щодо євро, злотого та фунта стерлінгів.

У четвер, 14 квітня, НБУ встановив офіційний курс одного євро на рівні 31,69 гривні. Показник на 9 копійок менший, ніж днем раніше, 13 квітня, передає 24 канал.

Читайте також Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів

Офіційний курс валют 14 квітня

Польський злотий подешевшав на 1 копійку проти 13 квітня, і зараз його курс становить 6,82 гривні. А ось один британський фунт стерлінгів коштує 38,03 гривні, що на 6 копійок дешевше, ніж минулого банківського дня.

Готівковий курс

Нацбанк заморозив курс долара з 24 лютого. До перемоги України та закінчення воєнного стану він буде закріплений на рівніза долар.

За даними finance.ua, готівковий курс валют на українському ринку 14 квітня виглядає так:

Долар: купівля – 29,34 гривні, продаж – 30,38 гривні.

Євро: купівля – 31,98 гривні, продаж – 33,18 гривні.

Злотий: купівля – 7,10 гривні, продаж – 7,80 гривні.

Фунт стерлінгів: купівля – 38,00 гривень, продаж – 45,00 гривень.

Вас може зацікавити – Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні: дивіться відео