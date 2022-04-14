В четверг, 14 апреля, НБУ установил официальный курс одного евро на уровне 31,69 гривны. Показатель на 9 копеек меньше, чем днем ранее, 13 апреля, передает 24 канал.

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Официальный курс валют 14 апреля

Польский злотый подешевел на 1 копейку против 13 апреля, и сейчас его курс составляет 6,82 гривны. А вот один британский фунт стерлингов стоит 38,03 гривны, что на 6 копеек дешевле, чем в прошлый банковский день.

Обратите внимание! Нацбанк заморозил курс доллара с 24 февраля. До победы Украины и окончания военного положения он будет закреплен на уровне 29,25 гривны за доллар.

Наличный курс

По данным finance.ua наличный курс валют на украинском рынке 14 апреля выглядит так:

Доллар: покупка – 29,34 гривны, продажа – 30,38 гривны.

Евро: покупка – 31,98 гривны, продажа – 33,18 гривны.

Злотый: покупка – 7,10 гривны, продажа – 7,80 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 38,00 гривен, продажа – 45,00 гривен.

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