Гривня зміцнює позиції на валютному ринку: скільки коштують євро, злотий

Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною попри війну. Станом на 20 квітня гривня зміцнила свої позиції щодо іноземних валют.

Офіційний курс валют

У середу, 20 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,58 гривні за євро. Це на 4 копійки менше, ніж днем раніше.

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Тоді як польський злотий теж подешевшав. Курс валюти зупинився на рівні 6,79 гривні за злотий. Це на 6 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Британський фунт стерлінгів станом на 20 квітня коштує 38,08 гривні за фунт. Це на 7 копійок більше, ніж у вівторок.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 19 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 30,74 гривні, продаж – 32,01 гривні.

Євро: покупка – 33,09 гривні, продаж – 34,59 гривні.

Злотий: покупка – 7,16 гривні, продаж – 7,52 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,70 гривні, продаж – 42,56 гривні.

НБУ послабив валютні обмеження

Додамо, що Національний банк України заморозив курс американського долара ще 24 лютого. Саме у цей день Росія напала на Україну. До кінця війни курс долара США буде на рівні 29,25 гривні за долар. Водночас тепер банки мають можливість продавати валюту населенню. Вони можуть встановлювати курс валют не більший, ніж на 10% від офіційного. Таким чином, максимальна ціна, за якою банки можуть продавати долар, – 32,18 гривні.

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