Гривня зміцніла щодо євро: курс валют на 11 квітня

Попри війну, в Україні стабільний курс валют. Так, 11 квітня гривня зміцнила свої позиції щодо євро, злотого та фунта стерлінгів.

Офіційний курс валют

У понеділок, 11 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривні за євро. Це на 14 копійок менше, ніж було у п'ятницю, 8 квітня.

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Польський злотий також подешевшав – на 5 копійок: тепер його курс становить 6,84 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,11 гривні за фунт. Це на 17 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар.

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 29,67 гривні, продаж – 30,71 гривні.

Євро: покупка – 32,53 гривні, продаж – 33,73 гривні.

Злотий: покупка – 7,20 гривні, продаж – 7,50 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40 гривень, продаж – 42,65 гривні.

Гривня буде стабільною

Для знецінення гривні немає передумов. У цьому запевнив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Адже фінансова система – стабільна, а золотовалютні резерви навіть зросли за час війни.

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