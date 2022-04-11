Гривня зміцніла щодо євро: курс валют на 11 квітня
Попри війну, в Україні стабільний курс валют. Так, 11 квітня гривня зміцнила свої позиції щодо євро, злотого та фунта стерлінгів.
Офіційний курс валют
У понеділок, 11 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривні за євро. Це на 14 копійок менше, ніж було у п'ятницю, 8 квітня.
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Польський злотий також подешевшав – на 5 копійок: тепер його курс становить 6,84 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,11 гривні за фунт. Це на 17 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.Нагадаємо! НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 29,67 гривні, продаж – 30,71 гривні.
- Євро: покупка – 32,53 гривні, продаж – 33,73 гривні.
- Злотий: покупка – 7,20 гривні, продаж – 7,50 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 40 гривень, продаж – 42,65 гривні.
Гривня буде стабільною
Для знецінення гривні немає передумов. У цьому запевнив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Адже фінансова система – стабільна, а золотовалютні резерви навіть зросли за час війни.
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