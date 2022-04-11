Офіційний курс валют

У понеділок, 11 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривні за євро. Це на 14 копійок менше, ніж у п'ятницю, 8 квітня.

Зверніть увагу Нацбанк різко скоротив продаж валюти з резервів

Польський злотий також подешевшав – на 5 копійок – і коштує 6,84 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,11 гривні за фунт. Це на 17 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо! НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 29,67 гривні, продаж – 30,71 гривні.

Євро: покупка – 32,53 гривні, продаж – 33,73 гривні.

Злотий: покупка – 7,20 гривні, продаж – 7,50 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40 гривень, продаж – 42,65 гривні.

Гривня буде стабільною

Гривня буде стабільною, для її знецінення немає передумов. У цьому запевнив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Адже фінансова система – стабільна, а золотовалютні резерви навіть зросли за час війни.

Вас це може зацікавити – Коли настане дефолт в Росії: дивіться відео