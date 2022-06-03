Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют на 3 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 3 червня 2022 року. Євро та фунт стерлінгів продовжують знецінюватися щодо української гривні, тоді як вартість злотого не змінилася.

Офіційний курс валют

У п'ятницю, 3 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,28 гривні за євро. Це на 4 копійки менше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Нацбанк залишив курс польського злотого на попередньому рівні. Тож польська нацвалюта наразі коштує 6,82 гривні за злотий. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,73 гривні за фунт. Це на 4 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Нацбанк з 21 травня оголосив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг відхилятися від офіційного більш. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 3 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,59 гривні, продаж – 35,73 гривні.

Євро: покупка – 36,70 гривні, продаж – 38,23 гривні.

Злотий: покупка – 7,98 гривні, продаж – 8,36 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,66 гривні, продаж – 47,02 гривні.

Нагадаємо, що український центробанк з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Саме тому необхідно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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