Гривня оновила 14-місячний рекорд: прогноз курсу долара на тиждень

Минулого тижня валютний ринок оминули потрясіння, а українська гривня навіть оновила свій рекорд. Якого курсу варто чекати до 27 серпня та, які фактори будуть мати вирішальне значення – читайте далі.

Очільниця департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Волуйчак заявила, що останні сім днів ситуація на валютному ринку загалом була збалансованою.

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Що відбувалося з доларом на минулому тижні

Як і прогнозували, експортери активно продавали валюту протягом першої половини тижня заради сплати податків за квартал. Ще одним важливим фактором впливу на валютному ринку стало укладання угод на 315 мільйонів доларів у системі Bloomberg у понеділок. Цей день став днем найбільшого тиску для долара.

Того дня Нацбанк з метою збалансування попиту та пропозиції викупив в резерви щонайменше 100 мільйонів доларів, а гривня під кінець дня зміцнилася до 26,60 гривні за долар, оновивши 14-місячний рекорд,

– додала Анна Волуйчак з Юнекс Банку.

Експертка зазначила, що у вівторок та середу на ринку зафіксували дисонанс пропозиції та попиту: останній починав зростати, а пропозиції валюти ставало дедалі менше. Ситуація змінилася у четвер, коли активізувалися імпортери, які мали на меті завершити розрахунки за контрактами напередодні довгих вихідних.

Що впливатиме на курс протягом цього тижня

Фактор ОВДП

Загалом тривалі вихідні позитивно вплинуть на позиції української гривні. У середу на ринок потрапить валютний виторг за два додаткові неробочі дні, тож це підтримає обсяг пропозиції. Крім того, темпи скорочення об’єму ОВДП-портфелю нерезидентів минулого тижня суттєво сповільнилися. До того ж на цьому тижні не заплановано великих погашень за старими випусками держоблігацій, і цілком ймовірно аналогічна картина буде спостерігатися і з середи по суботу.

Тож тиску на гривню від купівлі валюти нерезидентами я не прогнозую,

– зазначила Анна Волуйчак з Юнекс Банку.

Прогноз курсу валют на тиждень / Фото Unsplash

Як ОВДП впливає на курс Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню.

Інші чинники

Однак, ситуація на валютному ринку залежить й від інших важливих чинників, баланс яких свідчить про зростання курсу найближчими днями. Головний фактор впливу – посилення ділової активності, що призведе до нової хвилі попиту на валюту серед імпортерів. Тоді як зміцнення девальваційних настроїв буде змушувати покупців поспішати з укладанням нових угод.

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Натомість експортери намагатимуться якомога пізніше продавати свій виторг, щоб отримати більше гривні. Тим паче, що можливостей для цього у них буде чимало:

Держказначейство розпочне великі виплати відшкодування ПДВ (компенсація державою суми податку на додану вартість) ;

Зростання котирувань також підтримають спекулятивно налаштовані учасники ринку.

За оцінками Анни Волуйчак, курс долара протягом чотириденного робочого тижня на міжбанку коливатиметься в діапазоні 26,65 – 26,95 гривні за долар США. Цілком ймовірно, що Нацбанк також візьме участь у торгових сесіях з продажем валюти для збалансування ринку.