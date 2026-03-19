З обігу вилучають 200 та 500 гривень: НБУ попередив українців

НБУ регулярно вилучає з обігу банкноти. Це відбувається з метою оновлення купюр, що перебувають в готівковому обігу. Для розуміння, у березні 2026 року чинними залишаються виключно гривні 3 та 4 поколінь.

Як банкноти виводить з обігу НБУ?

З 2 березня 2026 року було виведено з обігу купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, повідомляє НБУ.

Читайте також Саме так найкраще зберігати заощадження: важливо знати

Важливо! Ці купюри замінюють на монети відповідних номіналів.

З цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,

– вказує регулятор.

Ці банкноти не потрібно викидати, їх можна вільно обміняти в банках та НБУ. Головне – вкластися у визначенні терміни.

Зауважимо, що з обігу виводять і банкноти інших номіналів. Йдеться про купюри, що належать до 3-го покоління, повідомляє Нацбанк.

Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,

– наголошує регулятор.

До 3 покоління належать банкноти номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 гривень зразків 2003 – 2007 років. Наразі ці купюри можуть використовуватись при розрахунках. Водночас такі банкноти не видаються з кас банків, ними не поповнюється обіг.

