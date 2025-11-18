НБУ зробив важливе оголошення: ця банкнота випускатися не буде

Нещодавно у мережі з'явилася інформація про випуск банкноти номіналом 5 000 гривень. Однак НБУ заявив, що це фейк і насправді цього не буде.

Що відомо про банкноту 5000 гривень?

Зразок, який додають як доказ про випуск банкноти 5000 гривень, дійсно мав місце бути, але це презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", виготовлений у 2008 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Цей виріб створювався, аби продемонструвати технологічні можливості Банкнотно-монетного двору НБУ.

Цей виріб є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ, але не є банкнотою – не містить позначення номіналу та назви/позначення грошової одиниці України "гривня", а отже, не може бути уведений в обіг як платіжний засіб (і не планується!),

– наголошує Нацбанк.

До того ж регулятор зауважує, що:

презентаційний виріб випускається, виключно в сувенірних буклетах для рекламних цілей;

на такому виробі вказано написи, які вказують на неоригінальність, наприклад: "НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ" або "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА".

Також НБУ уточнив, що банкнота 5000 гривень зараз не розробляється. Щобільше, у регулятора навіть у планах немає її випуску.

Нагадаємо! Зараз НБУ планує заміну копійок на шаги. Це має стати символічним завершенням грошової реформи. Як каже регулятор, така зміна не вдарить по бюджету, адже обладнання для карбування використовуватиметься те саме, повідомляє Reuters.

Що важливо знати про гривні зараз?