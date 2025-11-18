НБУ сделал важное объявление: эта банкнота выпускаться не будет

Недавно в сети появилась информация о выпуске банкноты номиналом 5 000 гривен. Однако НБУ заявил, что это фейк и на самом деле этого не будет.

Что известно о банкноте 5000 гривен?

Образец, который добавляют как доказательство о выпуске банкноты 5000 гривен, действительно имел место быть, но это презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное в 2008 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Будет получать все меньше: Россия уже почувствовала влияние американских санкций

Обратите внимание! Это изделие создавалось, чтобы продемонстрировать технологические возможности Банкнотно-монетного двора НБУ.

Это изделие является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ, но не является банкнотой – не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна", а следовательно, не может быть введен в обращение как платежное средство (и не планируется!),

– отмечает Нацбанк.

К тому же регулятор отмечает, что:

презентационное изделие выпускается, исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей;

на таком изделии указано надписи, которые указывают на неоригинальность, например: "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА" или "ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ".

Также НБУ уточнил, что банкнота 5000 гривен сейчас не разрабатывается. Более того, у регулятора даже в планах нет ее выпуска.

Напомним! Сейчас НБУ планирует замену копеек на шаги. Это должно стать символическим завершением денежной реформы. Как говорит регулятор, такое изменение не ударит по бюджету, ведь оборудование для чеканки будет использоваться то же, сообщает Reuters.

Что важно знать о гривне сейчас?