Що робити зі старими гривнями: час є лише до 2 березня
- З 2 березня 2026 року купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень виходять з обігу і замінюються на монети.
- Обмін банкнот можна здійснювати у будь-якому українському банку до 26 лютого 2027 року.
З 2 березня 2026 року офіційно виходять з обігу купюри номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень. Річ у тім, що регулятор замінює їх на монети. Зауважимо, що для цих банкнот діють особливі правила обміну.
Що відомо про виведення з обігу банкнот 1, 2,5 та 10 гривень?
Використовувати ці банкноти при розрахунках можна до 2 березня, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода.
Читайте також Нацбанк готує оновлену купюру: яка банкнота зміниться у 2026 році
Наразі до 2 березня ці банкноти перебувають в обігу і є платіжними. Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту – вони будуть вилучатись.
Водночас, як зазначає НБУ, обмін таких купюр може здійснюватись протягом довгого часу:
- на обмін у будь-якому відділенні українського банку, є час до 26 лютого 2027 року;
- в уповноважених банках – до 28 лютого 2029 року.
Зверніть увагу! В НБУ такий обмін доступний безстроково.
Зауважимо, що виведення цих банкнот з обігу почалося значно раніше. 2 березня цей процес, фактично, підходить до фінішної прямої.
Із цієї дати (2 березня – 24 Канал) ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,
– наголосив регулятор.
Що важливо знати про вилучення банкнот вказаних номіналів з обігу?
Наразі є перелік банків, які є уповноваженими НБУ. До нього належать: "ПУМБ", "Приватбанк", "Райффайзенбанк", "Ощадбанк".
Обміняти ви маєте змогу будь-яку суму у вказаних банкнотах. Сама процедура безоплатна, на неї не встановлена комісія.
Регулятор ухвалив рішення вивести такі банкноти з обігу, оскільки на них немає попиту. Водночас ці купюри уже вважаються зношеними.