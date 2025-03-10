Мільярди доларів для найбільшого острова в історії: Трамп зробив важливу заяву

Американський президент Дональд Трамп не відмовляється від ідеї "приєднання" найбільшого острова у світі до США. Цього разу він заявив про мільярдні інвестиції.

США готові інвестувати в Гренландію

Дональд Трамп заявив, що США готові вкладати гроші в Гренландію. Йдеться про мільярди доларів, які направлять на створення робочих місць та забезпечення економічного зростання, пише 24 Канал з посиланням на допис президента США в Truth Social.

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Трамп також написав, що Вашингтон підтримує право жителів Гренландії на визначення свого майбутнього. Зокрема, він вказав, що Гренландія, якщо забажає, може стати "частиною найпрекраснішої країни у світі" – Сполучених Штатів Америки.

Що відомо про Гренландію Це північноамериканський острів, який розташований на крайньому північному сході континенту, в Арктиці, за 740 кілометрів від Північного полюса. Гренландія повністю займає однойменний острів, який є найбільшим у світі. Гренландія входить до складу Данії.

Президент додав, США й далі будуть дбати про безпеку Гренландії, як це було з часів Другої світової війни, яка закінчилася в 1945 році. Нагадаємо, що на початку 2025 року Трамп заявив, що США можуть натиснути на Гренландію з метою її "приєднання" до США. Він згадав про використання військових або економічних інструментів.

Гренландія не підтримала цю ідею. Для прикладу, глава уряду Гренландії Муте Егеда у відповідь на заяви Трампа наголосив, що Гренландія не продається.