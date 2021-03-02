Готівковий курс на 2 березня: євро різко подешевшав, долар також впав

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 2 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти впали в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у вівторок, 2 березня, купували за 27,81 гривні (-3 копійки у порівнянні з понеділком, 1 березня), а продавали – по 28,00 гривні (-4 копійки).
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Євро у вівторок купували за 33,34 гривні (-14 копійок), а продавали по 33,74 гривні (-13 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У вівторок, 2 березня, долар подорожчав на 5 копійок та досягнув позначки у 28,00 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні та коштувала 33,72 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.