Готівковий курс на 2 березня: євро різко подешевшав, долар також впав

Курс гривні щодо долара та євро 2 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти впали в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у вівторок, 2 березня, купували за 27,81 гривні (-3 копійки у порівнянні з понеділком, 1 березня), а продавали – по 28,00 гривні (-4 копійки).

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Євро у вівторок купували за 33,34 гривні (-14 копійок), а продавали по 33,74 гривні (-13 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 2 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,88 гривні (купівля) і 27,93 гривні (продаж);

євро – 33,45 гривні (купівля) і 33,65 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 2 березня

Джерело: НБУ

У вівторок, 2 березня, долар подорожчав на 5 копійок та досягнув позначки у 28,00 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні та коштувала 33,72 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Продовж всього січня гривня дорожчала відносно долара, за винятком короткого періоду після різдвяний свят.

гривня дорожчала відносно долара, за винятком короткого періоду після різдвяний свят. У лютому українська валюта знову демонструвала зміцнення на готівковому ринку. Все завдяки значним інвестиціям нерезидентів в ОВДП . Однак в середині лютого гривня впала в ціні.

українська валюта знову демонструвала зміцнення на готівковому ринку. Все завдяки значним інвестиціям . Однак в середині лютого гривня впала в ціні. Березень українська гривня розпочала з незначного падіння відносно долара.