Валюти впевнено дорожчають у банках: який курс пропонують обмінники

У четвер, 21 травня, офіційний курс долара в Україні Нацбанк встановив на рівні 44,22 гривні, а євро – 51,30 гривні. Однак обмінники пропонують українцям зовсім іншу ціну іноземних валют.

Який курс валют встановили банки?

Українські банки станом на ранок підняли курс іноземних валют, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара в середньому проводиться по 43,93 гривні (+4 копійки), а продаж – по 44,45 гривн і (+5 копійок).

Водночас купівля євро коштує в середньому 51,05 гривні (+5 копійок), а продаж – 51,75 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

На чорному ринку ситуація дещо інша: тут долар дешевшає.

Купівля долара в середньому здійснюється по 44,05 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,10 гривні (-4 копійки).

Тоді як купівля євро проходить в середньому по 51,45 гривні (без змін порівняно з середою), а продаж – по 51,61 гривні (+1 копійка).

Який курс валют в обмінниках?

В обмінниках долар теж пішов в гору, а от продаж євро відчутно здешевшав, як свідчать дані finance.ua.

Купівля долара в середньому коштує 43,72 гривні (+5 копійок), а продаж – 44,14 гривні (+1 копійка).

Натомість євро купують в середньому по 51,34 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,82 гривні (-15 копійок).

Чого чекати від курсу валют до кінця травня?

Експерти очікують, що до кінця травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, без різких коливань. За прогнозами, курс долара перебуватиме у межах 43,75 – 44,35 гривні, тоді як євро може змінюватися у ширшому діапазоні – від 50,50 до 52,50 гривні.

У коментарі для 24 Каналу повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ключовим гравцем на валютному ринку й надалі залишатиметься Національний банк. Він у разі потреби стримуватиме різкі стрибки або просідання курсу.

Водночас на валютний ринок впливатиме одразу кілька важливих факторів. Насамперед ідеться про зростання споживчих цін через подорожчання пального та загальне прискорення інфляції.

Крім того, важливу роль відіграватиме глобальна економічна ситуація, зокрема напруження навколо Ормузької протоки, яке впливає на ціни енергоносіїв у світі. Також значення матимуть обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні та графіки надходження нових траншів.