Долар та євро різко змінили курс в обмінниках: скільки коштує валюта сьогодні
У середу, 15 липня, офіційний курс долара в Україні знову зріс – до 44,88 гривні, а курс євро піднявся до 51,19 гривні. Відповідно банки та обмінники теж переписали ціни для українців.
Який курс валют в банках
Станом на ранок середи обидві іноземні валюти в українських банках пішли вгору, за даними 24 Каналу.
- Купівля долара в середньому проходить по 44,56 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,09 гривні (+3 копійки).
- Тоді як купівля євро коштує в середньому 50,91 гривні (+4 копійки), а продаж – 51,59 гривні (+4 копійки).
Скільки коштують валюти на чорному ринку
Тим часом на чорному ринку євро здорожчало, як свідчать дані сайту "Мінфін",
- Купівля долара в середньому здійснюється по 44,85 гривні (без змін до вівторка) а продаж – по 44,84 гривні (-8 копійок).
- Водночас купівля євро проводиться по 51,29 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,44 гривні (+4 копійки).
Який курс валют в обмінниках
В обмінниках, за даними finance.ua, різко пішла вниз купівля долара та євро.
- Купують долари в середньому по 44,26 гривні (-15 копійок), а продають – по 45,01 гривні (-11 копійок).
- Натомість євро купують в середньому по 50,86 гривні (-16 копійок), а продають – по 51,70 гривні (+4 копійки).
Нагадаємо, головним ризиком для валютного ринку України в середині липня, як і раніше, банкіри називають ситуацію на паливному ринку. На курс можуть впливати одразу кілька факторів: світові ціни на енергоресурси, активність імпортерів, які купують валюту на міжбанківському ринку, а також безпекова ситуація в Україні.
Водночас говорити про системний дефіцит пального наразі немає підстав, оскільки постачання вдалося налагодити. Однак локальні перебої в роботі АЗС можуть тимчасово позначатися на цінах і спровокувати ажіотаж, особливо у прифронтових регіонах та областях, які зазнають російських атак.