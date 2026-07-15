Який курс валют в банках

Станом на ранок середи обидві іноземні валюти в українських банках пішли вгору, за даними 24 Каналу.

Купівля долара в середньому проходить по 44,56 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,09 гривні (+3 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (+3 копійки). Тоді як купівля євро коштує в середньому 50,91 гривні (+4 копійки), а продаж – 51,59 гривні (+4 копійки).

Скільки коштують валюти на чорному ринку

Тим часом на чорному ринку євро здорожчало, як свідчать дані сайту "Мінфін",

Купівля долара в середньому здійснюється по 44,85 гривні (без змін до вівторка) а продаж – по 44,84 гривні (-8 копійок).

(без змін до вівторка) а продаж – по (-8 копійок). Водночас купівля євро проводиться по 51,29 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,44 гривні (+4 копійки).

Який курс валют в обмінниках

В обмінниках, за даними finance.ua, різко пішла вниз купівля долара та євро.

Купують долари в середньому по 44,26 гривні (-15 копійок), а продають – по 45,01 гривні (-11 копійок).

(-15 копійок), а продають – по (-11 копійок). Натомість євро купують в середньому по 50,86 гривні (-16 копійок), а продають – по 51,70 гривні (+4 копійки).

Нагадаємо, головним ризиком для валютного ринку України в середині липня, як і раніше, банкіри називають ситуацію на паливному ринку. На курс можуть впливати одразу кілька факторів: світові ціни на енергоресурси, активність імпортерів, які купують валюту на міжбанківському ринку, а також безпекова ситуація в Україні.

Водночас говорити про системний дефіцит пального наразі немає підстав, оскільки постачання вдалося налагодити. Однак локальні перебої в роботі АЗС можуть тимчасово позначатися на цінах і спровокувати ажіотаж, особливо у прифронтових регіонах та областях, які зазнають російських атак.