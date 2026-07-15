Каков курс валют в банках

По состоянию на утро среды обе иностранные валюты в украинских банках пошли вверх, по данным 24 Канала.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,56 гривны ( +2 копейки), а продажа – по 45,09 гривны ( +3 копейки).

+2 копейки), а продажа – по +3 копейки). В то время как покупка евро стоит в среднем 50,91 гривны ( +4 копейки), а продажа – 51,59 гривны (+4 копейки).

Сколько стоят валюты на черном рынке

Между тем на черном рынке евро подорожало, как свидетельствуют данные сайта "Минфин",

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,85 гривны ( без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по 44,84 гривны ( -8 копеек).

без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по -8 копеек). В то же время покупка евро осуществляется по 51,29 гривны ( +2 копейки), а продажа – по 51,44 гривны ( +4 копейки).

Каков курс валют в обменных пунктах

В обменных пунктах, по данным finance.ua, резко снизилась цена покупки доллара и евро.

Доллары покупают в среднем по 44,26 гривны ( -15 копеек), а продают – по 45,01 гривны ( -11 копеек).

-15 копеек), а продают – по -11 копеек). В свою очередь, евро покупают в среднем по 50,86 гривны ( -16 копеек), а продают – по 51,70 гривны ( +4 копейки).

Напомним, главным риском для валютного рынка Украины в середине июля, как и ранее, банкиры называют ситуацию на топливном рынке. На курс могут влиять сразу несколько факторов: мировые цены на энергоресурсы, активность импортеров, покупающих валюту на межбанковском рынке, а также ситуация с безопасностью в Украине.

В то же время говорить о системном дефиците топлива пока нет оснований, поскольку поставки удалось наладить. Однако локальные перебои в работе АЗС могут временно сказываться на ценах и провоцировать ажиотаж, особенно в прифронтовых регионах и областях, подвергающихся российским атакам.