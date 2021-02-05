Готівковий курс на 5 лютого: долар і євро продовжують стрімко падати

Курс гривні щодо долара та євро 5 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.

За даними finance.ua, долар у п'ятницю, 5 лютого, купували за 27,73 гривні (-9 копійок у порівнянні з четвергом, 4 лютого), а продавали – по 27,94 гривні (-9 копійок).

Пояснюємо Чому курс євро падає у 2021

Євро у четвер купували за 33,08 гривні (-18 копійок), а продавали по 33,49 гривні (-18 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 5 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,85 гривні (купівля) і 27,93 гривні (продаж);

євро – 33,25 гривні (купівля) і 33,50 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 5 лютого, долар подешевшав на 10 копійок і становив 27,89 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у п'ятницю її оцінили в 33,45 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.