Готівковий курс на 15 березня: долар та євро впали в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 15 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська втратили в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у понеділок, 15 березня, купували за 27,59 гривні (-7 копійок у порівнянні з неділею, 14 березня), а продавали – по 27,77 гривні (-5 копійок).

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Євро у понеділок купували за 32,81 гривні (-10 копійок), а продавали по 33,17 гривні (-7 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 15 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,68 гривні (купівля) і 27,73 гривні (продаж);

євро – 32,95 гривні (купівля) і 33,10 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 15 березня

Джерело: НБУ

У понеділок, 15 березня, долар подешевшав на 2 копійки та опустився до позначки у 27,73 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,08 гривні, що на 9 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Упродовж усього січня гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.

гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят. У лютому українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ.

українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ. У березні українська гривня відчутно зміцнилася щодо долара.