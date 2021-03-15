Готівковий курс на 15 березня: долар та євро впали в ціні

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 15 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська втратили в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у понеділок, 15 березня, купували за 27,59 гривні (-7 копійок у порівнянні з неділею, 14 березня), а продавали – по 27,77 гривні (-5 копійок).
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Євро у понеділок купували за 32,81 гривні (-10 копійок), а продавали по 33,17 гривні (-7 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У понеділок, 15 березня, долар подешевшав на 2 копійки та опустився до позначки у 27,73 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,08 гривні, що на 9 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.