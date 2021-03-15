Наличный курс на 15 марта: доллар и евро упали в цене
Курс гривны к доллару и евро 15 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская потеряли в цене.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в понедельник, 15 марта, покупали за 27,59 гривны (-7 копеек по сравнению с неделей, 14 марта), а продавали – по 27,77 гривны (-5 копеек).
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Евро в понедельник покупали за 32,81 гривны (-10 копеек), а продавали по 33,17 гривны (-7 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 15 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,68 гривны (покупка) и 27,73 гривны (продажа)
- евро – 32,95 гривны (покупка) и 33,10 гривны (продажа).
Официальный курс валют 15 марта
Источник: НБУ
В пятницу, 15 марта, доллар подорожал на 2 копейки и опустился к отметке в 27,73 гривны. Европейская валюта также потеряла в цене и стоила 33,08 гривны, что на 9 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021 году
- Украинская гривна начала 2021 год на наличном рынке с положительной динамики. Так, течение всего января она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ.
- Уже в марте национальная валюта Украины ощутимо укрепилась по отношению к доллару.
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