Курс гривны к доллару и евро 15 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская потеряли в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в понедельник, 15 марта, покупали за 27,59 гривны (-7 копеек по сравнению с неделей, 14 марта), а продавали – по 27,77 гривны (-5 копеек).

Обратите внимание Экономический кризис с нами надолго: куда лучше вкладывать деньги

Евро в понедельник покупали за 32,81 гривны (-10 копеек), а продавали по 33,17 гривны (-7 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 15 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,68 гривны (покупка) и 27,73 гривны (продажа)

евро – 32,95 гривны (покупка) и 33,10 гривны (продажа).

Официальный курс валют 15 марта

Источник: НБУ

В пятницу, 15 марта, доллар подорожал на 2 копейки и опустился к отметке в 27,73 гривны. Европейская валюта также потеряла в цене и стоила 33,08 гривны, что на 9 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021 году

Украинская гривна начала 2021 год на наличном рынке с положительной динамики. Так, течение всего января она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников.

она дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ.

украинская валюта вновь выросла в цене. На это впинулы прежде всего инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины. Однако в середине месяца гривна просела в цене, в частности из-за негативных новостей от МВФ. Уже в марте национальная валюта Украины ощутимо укрепилась по отношению к доллару.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.