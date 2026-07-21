Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 21 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,46 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,96 гривні (+4 копійки).

, станом на ранок 21 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+4 копійки). Купівля євро проходить по 50,81 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,44 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,76 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,75 гривні (-1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,33 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,24 гривні (без змін), а продають – по 44,79 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 50,94 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,57 гривні (+1 копійка).

До слова, протягом поточного тижня різниця між курсами на міжбанківському та готівковому ринках може суттєво скоротитися. Відтак котирування на міжбанку, у банках і пунктах обміну валют будуть максимально наближеними одне до одного.

Щоправда, це не означає повної стабільності, адже динаміка змінюватиметься: в одні дні валюта дорожчатиме, в інші – дешевшатиме. Водночас такі коливання очікуються помірними й не створюватимуть ризиків для загальної ситуації.