Одна з валют різко додала в обмінниках: скільки сьогодні коштують долар та євро
- Сьогодні офіційний курс долара становить 43,49 гривні, а євро – 50,27 гривні.
- В обмінниках купівля долара відбувається по 42,81 гривні, а продаж по 43,76 гривні, тоді як купівля євро по 50,43 гривні та продаж по 51,12 гривні.
У середу, 8 квітня, офіційний курс долара Нацбанк встановив на рівні 43,49 гривні, а євро – 50,27 гривні. Водночас в обмінниках одна з валют стрімко пішло вгору, додавши понад 30 копійок від вівторка.
Який курс валют у банках?
У банках станом на ранок 8 квітня долар торгується дешевше порівняно з вівторком, тоді як курс євро, навпаки, пішов вгору, свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долара сьогодні проходить в середньому по 43,27 гривні (-8 копійок), а от продаж – по 43,79 гривні (-1 копійка).
- Водночас купівля євро відбувається в середньому по 50,07 гривні (+7 копійок), а продаж – по 50,87 гривні (+23 копійки).
Що з курсом валют на чорному ринку?
На чорному ринку ситуація аналогічна – долар падає, а євро зростає.
- Купівля долара відбувається в середньому по 43,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,56 гривні (-7 копійок).
- Тоді як купівля євро в середньому коштує 50,52 гривні (+1 копійка), а продаж – по 50,88 гривні (+1 копійка).
Який курс валют в обмінниках?
Однак в обмінниках ситуація дещо інша, ніж у банках та на чорному ринку. За даними finance.ua, продаж долара тут здорожчав від вівторка.
- Долар купують сьогодні в середньому по 42,81 гривні (-3 копійки), а продають по 43,76 гривні (+5 копійок).
- Разом з тим купівля євро проходить по 50,43 гривні (+31 копійка), а продаж – по 51,12 гривні (+32 копійки).
Що буде з курсом долара і євро у квітні?
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу окреслив кілька можливих сценаріїв розвитку валютного ринку у квітні 2026 року. За одним із них, після відносної стабілізації у березні гривня може продовжити поступове зміцнення.
За такого сценарію національна валюта здатна посилитися щодо долара на 0,5 – 1,5%, що відповідає курсу приблизно 43,5 – 44,5 гривні за долар. Водночас, за словами експерта, євро традиційно у квітні має тенденцію до зміцнення відносно долара на світових ринках, тож орієнтир може залишатися на рівні близько 51,5 гривні за євро.
Водночас аналітик попереджає, що якщо війна в Ірані затягнеться, це може спровокувати глобальну економічну кризу з поступовим залученням нових країн. Для України такий розвиток подій означатиме додатковий тиск на валюту і можливе послаблення гривні.
Своєю чергою, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий звернув увагу на сезонні чинники. За його словами, напередодні Великодня частина українців зазвичай продає валюту для підготовки до свят.
Унаслідок цього протягом кількох днів пропозиція валюти може перевищувати попит, чим користуються обмінники, знижуючи курс купівлі. Банкір прогнозує короткочасний "великодній ефект" на готівковому ринку, коли курс купівлі долара може опуститися до рівня 43,5 – 43,75 гривні.