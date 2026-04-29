Долар в обмінниках знову пішов вниз: скільки коштують валюти сьогодні

У середу, 29 квітня, Національний банк установив офіційний курс долара на рівні 44,07 гривні, а євро – 51,49 гривні. Проте обмінники продають американську валюту українцям дешевше.

Який курс валют у банках?

На ранок середи у банках долар "застиг", а от курс євро дещо змінився, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара у банках в середньому проходить по 43,80 гривні (без змін порівняно з вівторком), а продаж – по 44,29 гривні (теж без змін до попереднього дня).

Тоді як купівля євро коштує в середньому 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,92 гривні (+3 копійки).

Скільки коштують валюти на чорному ринку?

На чорному ринку ситуація з курсом відрізняється – купівля долара подешевшала на кілька копійок, на відміну від євро.

Купівля долара в середньому здійснюється по 43,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (без змін до вівторка).

Водночас купівля євро відбувається по 51,50 гривні (без змін порівно з попереднім днем), а продаж – по 51,75 гривні (теж без змін).

Який курс валют в обмінниках?

В обмінниках у середу долар, навпаки, пішов вниз, а євро – вгору, як свідчать дані сайту finance.ua.