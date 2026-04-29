Долар в обмінниках знову пішов вниз: скільки коштують валюти сьогодні
- Національний банк установив офіційний курс долара на рівні 44,07 гривні, а євро – 51,49 гривні.
- У банках купівля долара проходить по 43,80 гривні, а продаж – по 44,29 гривні, тоді як купівля євро коштує 51,25 гривні, а продаж – 51,92 гривні.
У середу, 29 квітня, Національний банк установив офіційний курс долара на рівні 44,07 гривні, а євро – 51,49 гривні. Проте обмінники продають американську валюту українцям дешевше.
Який курс валют у банках?
На ранок середи у банках долар "застиг", а от курс євро дещо змінився, як свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долара у банках в середньому проходить по 43,80 гривні (без змін порівняно з вівторком), а продаж – по 44,29 гривні (теж без змін до попереднього дня).
- Тоді як купівля євро коштує в середньому 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,92 гривні (+3 копійки).
Скільки коштують валюти на чорному ринку?
На чорному ринку ситуація з курсом відрізняється – купівля долара подешевшала на кілька копійок, на відміну від євро.
- Купівля долара в середньому здійснюється по 43,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (без змін до вівторка).
- Водночас купівля євро відбувається по 51,50 гривні (без змін порівно з попереднім днем), а продаж – по 51,75 гривні (теж без змін).
Який курс валют в обмінниках?
В обмінниках у середу долар, навпаки, пішов вниз, а євро – вгору, як свідчать дані сайту finance.ua.
- Купують долари обмінники у середньому по 43,49 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,98 гривні (-4 копійки).
- Тоді як купівля євро коштує сьогодні в середньому 51,37 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,84 гривні (+2 копійки).
Що найбільше впливає на валютний ринок зараз?
Про чутливість українського валютного ринку до зовнішніх потрясінь розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, курс в Україні особливо гостро реагує на глобальні події, пов’язані з енергоресурсами, тому загострення ситуації на Близькому Сході стало одним із ключових чинників тиску.
Він пояснив, що різке зростання курсу на початку березня було зумовлене не лише самою воєнною операцією, а передусім побоюваннями щодо її потенційного впливу на світову економіку. Водночас, на думку експерта, наразі немає передумов для неконтрольованого ослаблення гривні.
Лєсовий також зазначив, що хоча валютний ринок і надалі залишається у фазі підвищеної волатильності, Національний банк має достатньо інструментів, аби втримати ситуацію під контролем і не допустити різких коливань.
Схожої думки дотримується і фінансовий аналітик Олександр Паращій. Він вважає, що найгостріша фаза девальваційного тиску на гривню вже позаду, однак головним фактором ризику для національної валюти й надалі залишатиметься ситуація на ринку нафти та газу.