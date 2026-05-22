Долар дорожчає в обмінниках наприкінці тижня: який курс валют сьогодні
Офіційний курс долара в Україні у п'ятницю, 22 травня, становить 44,23 гривні, а євро – 51,30 гривні. Водночас
Який курс валют встановили у банках?
На ранок п'ятниці у банках купівля іноземних валют поповзла вниз, як свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долара коштує в середньому 43,95 гривні (-3 копійки), а продаж – 44,45 гривні (+1 копійка).
- Тоді як купівля євро проводиться в середньому по 51,05 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,75 гривні (+3 копійки).
Що з курсом валют на чорному ринку?
- Купівля долара проходить в середньому по 44,05 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,15 гривні (+7 копійок).
- Водночас купівля євро здійснюється в середньому по 51,40 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,60 гривні (-2 копійки).
Який курс пропонують обмінники?
В обмінниках наприкінці тижня долар пішов вгору, як свідчать дані сайту finance.ua.
- Долар купують в середньому по 43,94 гривні (+28 копійок), а продають – по 44,13 гривні (+1 копійка).
- Тоді як євро купівля коштує в середньому 51,46 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,72 гривні (-5 копійок).
Яким буде курс валют наприкінці травня?
Наприкінці травня валютний ринок, імовірно, залишатиметься відносно стабільним, без різких стрибків чи падінь курсу. Національний банк і надалі гратиме провідну роль, за потреби згладжуючи дисбаланс між попитом і пропозицією, щоб утримувати ситуацію під контролем.
Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, кілька основних чинників впливатимуть на валютний ринок у найближчий період. Це, зокрема, рівень споживчих цін на тлі подорожчання пального та прискорення інфляційних процесів.
Також важливу роль відіграватиме глобальна економічна ситуація, включно з напруженістю навколо Ормузької протоки, адже це напряму впливає на вартість енергоносіїв.
Важливу роль відіграватиме міжнародна фінансова підтримка України та терміни надходження нових траншів. Також на курс валют впливатимуть і наслідки російської агресії проти України та ситуація на фронті.
За прогнозом експерта, курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, тоді як євро матиме ширший діапазон – 50,50 – 52,50 гривні.