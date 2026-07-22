Долар у банках пішов угору: що відбувається з курсом валют

У середу, 22 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,75 гривні, а євро залишилося на позначці 51,09 гривні. Водночас в обмінниках і банках валюту купують та продають за іншими курсами.

Який курс валют в банках

Станом на ранок 22 липня долар у банках здорожчав, як свідчать дані 24 Каналу.

Купівля долара в середньому проходить по 44,48 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,99 гривні (+4 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (+4 копійки). Купівля євро відбувається по 50,80 гривні (без змін до вівторка), а продаж – по 51,44 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку

На чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в середньому здійснюється по 44,80 гривні (без змін до вівторка), а продаж – по 44,75 гривні (-8 копійок).

(без змін до вівторка), а продаж – по (-8 копійок). Тоді як купівля євро проходить по 51,25 гривні (теж без змін), а продаж – по 51,30 гривні (-6 копійок).

Який курс валют в обмінниках

В обмінниках, за даними finance.ua, зранку долари в середньому купують по 44,33 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,81 гривні (+4 копійки).

(-1 копійка), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,93 гривні (без змін), а продають – по 51,46 гривні (-7 копійок).

Варто додати, що наприкінці липня на валютному ринку України можливі незначні щоденні зміни курсу. Однак експерти наголошують, що українцям не варто перейматися через короткострокові коливання. Вони є звичними для ринку та не свідчать про появу серйозних ризиків чи дестабілізацію.

За словами банкірів, НБУ і надалі матиме достатньо інструментів для стримування різких коливань, зокрема завдяки валютним інтервенціям у межах режиму керованої гнучкості. Це дозволить підтримувати рівновагу між попитом і пропозицією на валютному ринку.