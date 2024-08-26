Мільярдна сума: скільки готівкової валюти ввезли українські банки у липні

У липні 2024 року українські банки ввезли 1,313 мільярда доларів готівкової іноземної валюти, що на 1,4% менше порівняно з червнем, коли обсяг імпорту склав 1,331 мільярда доларів.

Скільки доларів та євро ввезли в Україну

Таким чином, у липні обсяг ввезеної готівки був високим, але суттєво нижчим, ніж у січні, коли він складав 1,864 мільярда доларів. Водночас банки:

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ввезли 961 мільйон готівкових доларів , що на 2,5% більше, ніж у червні – 938 мільйонів доларів;

, що на 2,5% більше, ніж у червні – 938 мільйонів доларів; однак обсяг готівкових євро знизився до 349 мільйонів доларів в еквіваленті порівняно з 389 мільйонами доларів у червні.

За даними Національного банку України, у липні з країни було вивезено 126 мільйонів доларів. За перше півріччя 2024 року обсяги готівкової валюти, що перебуває поза банківською системою, зросли на 7,9 мільярда доларів.

Цікаво! Іноземна валюта, зокрема долари та євро, залишається основною формою заощаджень для українців. На руках у населення та бізнесу може перебувати понад 120 мільярдів доларів.