Сколько долларов и евро ввезли в Украину

Таким образом, в июле объем ввезенной наличности был высоким, но существенно ниже, чем в январе, когда он составлял 1,864 миллиарда долларов. В то же время банки:

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ввезли 961 миллион наличных долларов , что на 2,5% больше, чем в июне – 938 миллионов долларов;

, что на 2,5% больше, чем в июне – 938 миллионов долларов; однако объем наличных евро снизился до 349 миллионов долларов в эквиваленте по сравнению с 389 миллионами долларов в июне.

По данным Национального банка Украины, в июле из страны было вывезено 126 миллионов долларов. За первое полугодие 2024 года объемы наличной валюты, находящейся вне банковской системы, выросли на 7,9 миллиарда долларов.

Интересно! Иностранная валюта, в частности доллары и евро, остается основной формой сбережений для украинцев. На руках у населения и бизнеса может находиться более 120 миллиардов долларов.