Головні переможці 2023 року: акції яких світових компаній подорожчали найбільше

Для фондових ринків у всьому світі підходить до кінця дуже успішний рік. Очевидним лідером у цьому секторі однозначно залишається американська біржа. Тож, у підсумковому матеріалі 24 Каналу розповідаємо про компанії, які зафіксували найкращі результати за останні 12 місяців.

Акції техгіганта Nvidia (NVDA) зросли на понад 230%

Американська компанія спеціалізується на створенні напівпровідників, графічних процесорів та низки інших категорій товарів. За 2023 рік акції техгіганта зросли на понад 230%, за даними Market Watch. Компанія також увійшла до клубу трильйонерів, оскільки її ринкова капіталізація перетнула відповідну позначку.

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Отже, Nvidia стала компанією з найкращим результатом в Індексі S&P 500, який включає компанії з найбільшою капіталізацією на ринку. Одна із головних причин шаленого успіху компанії Nvidia – початок революції штучного інтелекту у світі.

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms (META)

Компанія Марка Цукерберга, яка раніше була відома як Facebook, у 2023 році оговталася від труднощів, які її переслідували в попередні роки. Виділяють кілька причин, які сприяли зміцненню позицій Meta на фондовому ринку.

Крім того, техгігант довів, що здатен збільшувати дохід і прибуток із вражаючим темпом, інвестуючи значні кошти в технологію штучного інтелекту та метавсесвіт. У результаті акції компанії зросли майже на 177%, а ринкова капіталізація досягла позначки у 860,24 мільярда доларів.

Компанія з обслуговування морських круїзів Royal Caribbean (RCL)

Пандемія коронавірусу, яка сколихнула світ у 2019 році, стала потужним викликом не просто для компаній, а цілих індустрій. Перше за все це стосувалося туризму. Зокрема, йдеться про компанії перевізники та круїзні лайнери. Проте у 2023 році попит на круїзи стрімко зріс, що й допомогло одній з компаній потрапити до трійки кращих на фондовому ринку за цей період.

Компанія Royal Caribbean, яка спеціалізується на наданні послуг з організації та обслуговування морських круїзів та повітряних пасажирських перевезень, зросла на біржі на понад 145% з початку 2023 року та стала одним із головних фаворитів року. Ринкова капіталізація Royal Caribbean на сьогодні становить 30,87 мільярда доларів.

Компанія з кібербезпеки Palo Alto Networks (PANW)

Американська багатонаціональна компанія з кібербезпеки зі штаб-квартирою у Каліфорнії також зуміла закріпитися серед головних переможців 2023 року. Її цінні папери подорожчали за останній рік більше ніж на 115%.

Ринкову капіталізацію компанії оцінюють у 96,98 мільярда доларів. Лідер галузі кібербезпеки досягає успіхів завдяки тому, що програмне забезпечення PANW стає все популярнішим, причому в абсолютно різних сферах. Крім того, стає все очевидніше, що питання кібербезпеки – це довготривала тенденція.

Компанія Ілона Маска Tesla (TSLA)

Один із найвідоміших виробників електромобілів у світі – Tesla – у 2023 році також зафіксував значне зростання на фондовій біржі. Акції компанії подорожчали на 103,81%, а її капіталізація на ринку становить 760,68 мільярда доларів.

Компанія скандального Ілона Маска головну підтримку отримала від інвесторів, які зробили ставку на те, що зростання обсягів виробництва стане незмінним трендом, попри короткотривалі проблеми. Нагадаємо, що різкі публічні заяви Ілона Маска неодноразово призводили до проблем у його бізнесах. Це стосується, для прикладу, X та Tesla.