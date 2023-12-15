Главные победители 2023 года: акции каких мировых компаний подорожали больше всего

Для фондовых рынков во всем мире подходит к концу очень успешный год. Очевидным лидером в этом секторе однозначно остается американская биржа. Итак, в итоговом материале 24 Канала рассказываем о компаниях, которые зафиксировали лучшие результаты за последние 12 месяцев.

Акции техгиганта Nvidia (NVDA) выросли более чем на 230%

Американская компания специализируется на создании полупроводников, графических процессоров и ряда других категорий товаров. За 2023 год акции техгиганта выросли более чем 230%, по данным Market Watch. Компания также вошла в клуб триллионеров, поскольку ее рыночная капитализация пересекла соответствующую отметку.

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Таким образом, Nvidia стала компанией с лучшим результатом в Индексе S&P 500, который включает компании с наибольшей капитализацией на рынке. Одна из главных причин безумного успеха компании Nvidia – начало революции искусственного интеллекта в мире.

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms (META)

Компания Марка Цукерберга, ранее известная как Facebook, в 2023 году оправилась от трудностей, которые ее преследовали в предыдущие годы. Выделяют несколько причин, способствовавших укреплению позиций Meta на фондовом рынке.

Кроме того, техгигант доказал, что способен увеличивать доход и прибыль с поразительным темпом, инвестируя значительные средства в технологию искусственного интеллекта и метавселенную. В результате акции компании выросли почти на 177%, а рыночная капитализация достигла отметки в 860,24 миллиарда долларов.

Компания по обслуживанию морских круизов Royal Caribbean (RCL)

Пандемия коронавируса, всколыхнувшая мир в 2019 году, стала мощным вызовом не просто для компаний, а целых индустрий. Прежде всего это касалось туризма. В частности, речь идет о компаниях перевозчиках и круизных лайнерах. Однако в 2023 году спрос на круизы стремительно вырос, что и помогло одной из компаний попасть в тройку лучших на фондовом рынке за этот период.

Компания Royal Caribbean, специализирующаяся на предоставлении услуг по организации и обслуживанию морских круизов и воздушных пассажирских перевозок, выросла на бирже более чем на 145% с начала 2023 года и стала одним из главных фаворитов года. Рыночная капитализация Royal Caribbean на сегодня составляет 30,87 миллиарда долларов.

Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks (PANW)

Американская многонациональная компания по кибербезопасности со штаб-квартирой в Калифорнии также смогла закрепиться среди главных победителей 2023 года. Ее ценные бумаги подорожали за последний год больше чем на 115%.

Рыночную капитализацию компании оценивают в 96,98 миллиарда долларов. Лидер отрасли кибербезопасности добивается успехов благодаря тому, что программное обеспечение PANW становится все популярнее, причем в совершенно разных сферах. Кроме того, становится все очевиднее, что вопрос кибербезопасности – это длительная тенденция.

Компания Илона Маска Tesla (TSLA)

Один из известнейших производителей электромобилей в мире – Tesla – в 2023 году также зафиксировал значительный рост на фондовой бирже. Акции компании подорожали на 103,81%, а ее капитализация на рынке составляет 760,68 миллиарда долларов.

Компания скандального Илона Маска главную поддержку получила от инвесторов, которые сделали ставку на то, что рост объемов производства станет неизменным трендом, несмотря на кратковременные проблемы. Напомним, что резкие публичные заявления Илона Маска неоднократно приводили к проблемам в его бизнесах. Это касается, например, X и Tesla.