Головна біржа Росії обвалилася до мінімуму з липня 2023 року

На Московській фондовій біржі зафіксували новий обвал на ринку. Йдеться про суттєве падіння індексу Мосбіржі.

Новий обвал на Московській фондовій біржі

На початку тижня індекс Московської фондової біржі впав нижче 2800 пунктів. Цей показник опустився нижче вказаного рівня вперше з 5 липня 2023 року, згідно з даними торгового майданчика.

Варте уваги Іноземні інвестори масово тікають з Китаю: як відреагував Пекін

Мінімальна позначка, якої досягнув індекс, – 2787,05 пунктів. У другій половині дня падіння на фондовій біржі сповільнилося, а індекс Мосбіржі зупинився на рівні 2792,79 пункту. На цьому фоні варто виділити компанії, які зафіксували найбільші втрати протягом торгового дня:

Акції групи компаній "ПІК" впали на 3,52%;

Московська біржа загалом просіла на 2,72%;

Компанія "Мечела" зафіксувала спад на рівні 1,85%;

Цінні папери Positive Technologies подешевшали на 1,76%;

Акції "Совкомфлоту" впали в ціні на 1,64%.

З середини червня Московська фондова біржа перебуває під санкціями США. Це призвело до низки "нововведень" на торговому майданчику.

Цей обвал на ринку був спровокований побоюваннями щодо глобальної рецесії після слабкого звіту про зайнятість у США. Крім того, економічні перспективи ще більше погіршилися після того, як і США, і Китай повідомили про скорочення у своїх виробничих секторах, що посилило занепокоєння щодо скорочення споживання нафти. На момент створення цього матеріалу, Індекс Московської фондової біржі торгується на рівні 2767,98 пункту, інформує Trading Economics.