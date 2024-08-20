Главная биржа России обвалилась до минимума с июля 2023 года

На Московской фондовой бирже зафиксировали новый обвал на рынке. Речь идет о существенном падении индекса Мосбиржи.

Новый обвал на Московской фондовой бирже

В начале недели индекс Московской фондовой биржи упал ниже 2800 пунктов. Этот показатель опустился ниже указанного уровня впервые с 5 июля 2023 года, согласно данным торговой площадки.

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Минимальная отметка, которой достиг индекс, – 2787,05 пунктов. Во второй половине дня падение на фондовой бирже замедлилось, а индекс Мосбиржи остановился на уровне 2792,79 пункта. На этом фоне стоит выделить компании, которые зафиксировали наибольшие потери в течение торгового дня:

Акции группы компаний "ПИК" упали на 3,52%;

Московская биржа в целом просела на 2,72%;

Компания "Мечела" зафиксировала спад на уровне 1,85%;

Ценные бумаги Positive Technologies подешевели на 1,76%;

Акции "Совкомфлота" упали в цене на 1,64%.

Этот обвал на рынке был спровоцирован опасениями относительно глобальной рецессии после слабого отчета о занятости в США. Кроме того, экономические перспективы еще больше ухудшились после того, как и США, и Китай сообщили о сокращении в своих производственных секторах, что усилило беспокойство относительно сокращения потребления нефти. На момент создания этого материала, Индекс Московской фондовой биржи торгуется на уровне 2767,98 пункта, информирует Trading Economics.