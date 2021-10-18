Глобальна енергетична криза має 4 сценарії розвитку, – Bank of America

Світова енергетична криза набирає оберти на фоні зростання попиту та обмеженої пропозиції. Це призвело до серйозних потрясінь на ринках нафти та газу. У Bank of America назвали 4 ймовірних сценарії розвитку подію.

З початку 2021 року вартість нафти зросла більше ніж на 60%. Зокрема, ціна чорного золота марки WTI злетіла до 7-річного максимуму. У Європі вартість природного газу встановила багаторічний рекорд, а гуртові ціни на спотових ринках виросли втричі. У Китаї ф'ючерси на енергетичне вугілля теж досягли історичного максимуму. Bank of America виділив чотири ймовірних сценарії розвитку подій до 2022 року.

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Стрибок цін на енергоносії може призвести до нової фінансової кризи

У Bank of America порівняли енергетичну кризу 2021 року зі зростанням цін на ринку нафти 14 років тому. Тоді нафта марки Brent з 50 доларів за барель на початку 2007 року злетіли до 150 доларів за барель в середині літа 2008 року. Проте з початком світової фінансової кризи вартість чорного золота різко впала. Якщо на ринку нафти виникне подібна ситуація, то великі підприємства можуть різко скоротити обсяги виробництва або загалом припинити свою діяльність, що врешті решт призведе до рецесії.

Збільшення виробництва або пошук альтернатив

Зростання цін може спонукати або до збільшення обсягів виробництва, або до пошуку доступніших альтернатив. Американські сланцеві компанії уже повідомили про плани більше інвестувати у потужності на національному ринку. З іншої сторони, через зростання вартості природного газу та вугілля деякі компанії починають використовувати нафту. Це може додати приблизно 500 тисяч барелів нафти на добу до світового попиту.

Bank of America назвав сценарії розвитку енергетичної кризи / Фото Pexels

Тепла зима – тимчасове розв'язання проблем

Світові ціни на енергоносії йдуть вгору з приближенням зими. У цей час попит на газ та вугілля стрімко зростає. Конкуренція між покупцями набирає оберти через обмежену пропозицію. Зокрема, американська влада уже попередила своїх громадян, що їм варто бути готовими платити більше за опалення. Проте ситуація на ринку може змінитися, якщо зима буде теплішою, ніж очікують. У такому випадку очевидно, що попит буде падати, а проблема зникне на певний період.

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Підвищення процентних ставок стримає сукупний попит

Також існує ймовірність, що центральний банк стримає сукупний попит на ринку. Це означає підвищення процентних ставок та згортання політики економічних стимулів, що у результаті знизить загальний ріст та споживання енергії. Федеральна резервна система США уже заявляла про намір наприкінці 2021 року скороти обсяги закупівлі облігацій та підвищити ставки у 2022 році, адже економіка продовжує відновлюватися, а інфляція залишається на високому рівні.