НБУ обмежить перекази з картки на картку: в центробанку розповіли коли

Очільник НБУ Андрій Пишний детальніше розповів про плани щодо обмеження переказів між фізичними особами. Зокрема, він пояснив, коли варто очікувати остаточного рішення щодо цього питання.

У Нацбанку розповіли про обмеження p2p-переказів для фізичних осіб

За словами Андрія Пишного, Національний банк України має на меті до кінця тижня фіналізувати рішення про обмеження p2p-переказів для фізичних осіб. Наголошують, що це необхідно для боротьби зі схемами "дропів". Крім того, він додав, що наступного тижня це питання будуть розглядати на засіданні правління.

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Андрій Пишний також підмітив, що обмеження, які раніше анонсував НБУ, спровокували шквал критики і нерозуміння. Банкір наголосив, що регулятор пояснював, що "дропи" – це не лише небезпека для державного бюджету, але й безпосередньо для фізичних осіб.

Андрій Пишний Голова НБУ Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили.

Очільник НБУ заявив, що під час зустрічей з волонтерами показали, як дизайн запланованого рішення дозволить банкам врахувати потреби волонтерів, а також відповіли на їхні запитання.

, що останній робочий варіант, який представив Нацбанк, передбачає обмеження до 30 вихідних переказів на місяць та лімітом на 100 тисяч гривень. Йдеться про перекази коштів з карти на карту (Р2Р-перекази).

Депутат Ярослав Железняк також прокоментував ситуацію з "дропами" Україні. Зокрема, він написав, що через один "дроп" за рік проводять 2 – 2,5 мільйона гривень, згідно з даними НБУ. Народний обранець підмітив, якщо враховувати 80 тисяч "дропів", які уже виявив Нацбанк, то за рік через ці рахунки проходить орієнтовно 200 мільярдів гривень.

Він додав, що це ще консервативні оцінки. Крім того, Железняк вказує, що йдеться про "дропи" по двох великим банкам. Згідно з його дописом, втрати для державного бюджету становлять понад 50 мільярдів гривень.