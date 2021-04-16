Гідні конкурентки: головні секрети успіху жінок у сфері інвестування

Сфера інвестування досі вважається чоловічою справою. Однак, жінки мають чимало переваг перед сильною статтю, коли справа доходить до реальних дій та успішних угод.

Частка жінок-інвесторів на фінансових ринках досі є набагато меншою. За статистикою, чоловіки торгують майже у 2 рази частіше, ніж жінки. Але насправді жінки мають низку якостей, які можуть зробити їх дуже успішними в цій сфері.

Цікаво Apple запустила інвестиційний фонд для відновлення лісів: яку суму виділив техгігант

Висока прибутковість

Прибутковість інвестицій, які роблять жінки, виявляється вище, ніж у чоловіків. Складені ними інвестиційні портфелі в цілому прибутковіше чоловічих майже на 1%. Цікавим є той факт, що чоловіки здійснюють більше угод і є чутливішими до новинних сигналів. Жінки ж ведуть досить стриману та консервативну гру на ринку, проте зазвичай саме така тактика і дозволяє їм укладати вигідні угоди.

Крім того, вони менш азартні: не беруть участь в авантюрах та не вірять привабливим обіцянкам надзвичайних прибутків від сумнівних операцій. Жінки надають перевагу акціям стабільних компаній, які гарантують їм дохід, тоді як чоловіки женуться за високими прибутками і частіше вкладають кошти у стартапи.

Стриманість і стабільність

Приблизно 70% чоловіків-інвесторів заявляли, що вони повністю впевнені у своїх силах. Натомість серед жінок цей показник дорівнює лише 52%. Можна стверджувати, що жінкам властиво сумніватися в тих випадках, коли вони хочуть зробити інвестицію.

Однак, цей факт має й позитивні сторони. Самовпевненість чоловіків часто призводить до того, що вони переоцінюють свої можливості, тоді як жінки намагаються уникати необдуманих і спонтанних угод.

Уміння використовувати чужий досвід

Жінки часто не впевнені у своїй компетенції, саме тому вони готові звертатися по допомогу до експертів. На фінансових ринках це дуже важливо, тому що новачкові в інвестуванні надзвичайно складно вийти на хороший рівень прибутковості без своєчасних порад від більш досвідчених професіоналів ринку. Чоловіка ж зазвичай нехтують цією можливістю.

Жінки добиваються успіху у сфері інвестицій / Фото Pexels

Інтуїція і чуття

Крім того, що жінки не цураються допомоги професіоналів, успішно торгувати на фінансових ринках їм допомагає й інтуїція. Їхньою перевагою також є розвинена емпатія. Враховуючи людський фактор, жінки краще за чоловіків розуміють тенденції й настрої ринку.

Як почати заробляти?

Щоб почати заробляти на фінансових ринках, важливо вибрати зручну торговельну платформу. Одним з кращих варіантів є торгова платформа Libertex від фінансової компанії Forex Club. Фінансовий майданчик має понад 250 різних інструментів:

акції,

індекси,

криптовалюта,

сировину,

енергоносії,

сільгосптовари.

Зверніть увагу Forbes назвав найуспішніших венчурних інвесторів світу: імена першої п'ятірки

Платформа доступна у вигляді вебсторінки, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це дозволяє здійснювати операції повністю в режимі онлайн з будь-якого пристрою з доступом до Інтернету. Все що потрібно зробити для отримання прибутку – відкрити та поповнити рахунок в Libertex, вибрати відповідний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і напрямком угоди. Після цього вам залишиться натиснути "в ріст" або "в зниження" в залежності від того, куди на вашу думку буде рухатися ціна обраного вами активу.

Торгова платформа від Forex Club пропонує також вбудовані інструменти технічного аналізу ринку і стрічку новин, які дозволяють аналізувати його динаміку і відкривати прибуткові угоди. Якщо ж ви не хочете самостійно аналізувати ринок, то вам допоможуть експерти Forex Club з багаторічним досвідом успішних інвестицій. Вони зможуть підібрати необхідний інструмент для інвестування, дадуть відповідь на всі питання та рекомендації, які дозволять здійснювати успішні операції.

Почніть заробляти на фінансових ринках разом з