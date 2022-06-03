Гендиректор та засновник Яндекс звільняється після рішення ЄС: як відреагували акції компанії

Засновник та генеральний директор російська компанія Яндекс Аркадій Волож потрапив під санкції Євросоюзу. Йдеться про шостий пакет санкцій, який в ЄС узгоджували понад місяць.

Крім того, повідомляють, що Волож вирішив покинути усі пости в компанії Яндекс та піти з ради директорів. Про це пише видання Reuters. Видання Forbes у 2021 році, оцінювало статки бізнесмена у 2,3 мільярда доларів.

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Яндекс втрачає позиції на ринку після санкцій ЄС

В офіційному документі ЄС щодо санкцій зазначили, що Яндекс – це найбільша інтернет-компанія в Росії, яка керує найпопулярнішою пошуковою системою на території держави-агресорки. Крім того, російські державні банки, наприклад Сбербанк та ВТБ, є акціонерами та інвесторами цієї корпорації.

Реакція ринку на новини була майже миттєвою, оскільки цінні папери російської компанії торгуються на фондовому ринку. Акції компанії Яндекс почали стрімко обвалюватися.

На момент створення цього матеріалу, вартість активів коливається на рівні 1485 російських рублів за штуку. Це майже на 7% менше від того, що було на початку торгового дня, згідно з даними Google Finance.

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