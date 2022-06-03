Гендиректор и учредитель Яндекс увольняется после решения ЕС: как отреагировали акции компании

Учредитель и генеральный директор российской компании Яндекс Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. Речь идет о шестом пакете санкций, который в ЕС согласовывали больше месяца.

Кроме того, сообщают, что Воложи решил покинуть все посты в компании Яндекс и уйти из совета директоров. Об этом пишет издание Reuters . Издание Forbes в 2021 году, оценивало состояние бизнесмена в 2,3 миллиарда долларов.

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Яндекс теряет позиции на рынке после санкций ЕС

В официальном документе ЕС по поводу санкций отметили, что Яндекс – это крупнейшая интернет-компания в России, которая управляет самой популярной поисковой системой на территории государства-агрессорки. Кроме того, российские государственные банки, например, Сбербанк и ВТБ , являются акционерами и инвесторами этой корпорации.

Реакция рынка на новости была почти мгновенной, поскольку ценные бумаги российской компании торгуются на фондовом рынке. Акции компании Яндекс начали стремительно рушиться.

К моменту создания этого материала, стоимость активов колеблется на уровне 1485 российских рублей за штуку. Это почти на 7% меньше того, что было в начале торгового дня, согласно данным Google Finance .

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