Гендиректор OpenAI став мільярдером: бум навколо штучного інтелекту ні до чого

Очільник компанії OpenAI Сем Альтман увійшов до рейтингу мільярдерів. Forbes вперше додав бізнесмена до клубу багатіїв.

Цікаво, що основою фінансового успіху Сема Альтмана стала не компанія OpenAI. Натомість він зумів досягнути статусу мільярдера завдяки інвестиціям.

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Очільник OpenAI став мільярдером

Додають, що Альтман, який у минулому був партнером і президентом Y Combinator, роками інвестував у низку фондів. Про це у Forbes дізналися завдяки аналізу понад десятка регуляторних документів та спілкуванню з людьми, які знайомі з інвестиціями генерального директора OpenAI.

У результаті статки Сема Альтмана оцінили в 1 мільярд доларів.

Що відомо про інвестиції Сема Альтмана: