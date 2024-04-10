Гендиректор OpenAI став мільярдером: бум навколо штучного інтелекту ні до чого
10 квітня 2024, 12:17Читать новость на русском
Джерело:Forbes
Очільник компанії OpenAI Сем Альтман увійшов до рейтингу мільярдерів. Forbes вперше додав бізнесмена до клубу багатіїв.
Цікаво, що основою фінансового успіху Сема Альтмана стала не компанія OpenAI. Натомість він зумів досягнути статусу мільярдера завдяки інвестиціям.
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Очільник OpenAI став мільярдером
Додають, що Альтман, який у минулому був партнером і президентом Y Combinator, роками інвестував у низку фондів. Про це у Forbes дізналися завдяки аналізу понад десятка регуляторних документів та спілкуванню з людьми, які знайомі з інвестиціями генерального директора OpenAI.До теми! У результаті статки Сема Альтмана оцінили в 1 мільярд доларів.
Що відомо про інвестиції Сема Альтмана:
- Бізнесмен інвестував у ядерну енергетичну компанію Helion;
- Також він підтримав стартап Retro Biosciences, який працює над технологією, що може продовжити життя людини на 10 років;
- Крім того, Альтман додав до свого портфеля акції соцмережі Reddit, яка лише у 2024 році стала публічною, провівши IPO.