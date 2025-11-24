Почему хотят продать "Газпром нефтехим Салават"?

Благодаря этой сделке, "Газпром" планирует покрыть убытки, которые были получены от потери европейского газового рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК.

Читайте также Кто контролирует рынок алюминия: одна из стран производит более половины мировой доли

Интересно! Нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават" находится в Башкирии.

Что известно об этой продаже:

планируют продать предприятие "Газпром нефтехим Салават" холдингу "Росхим";

по состоянию на сейчас, эта сделка оценивается в 250 – 270 миллиардов рублей.

Как отмечает издание "Коммерсант", "Газпром" сейчас понес такие убытки из-за потери европейского рынка:

в течение января – сентября этого года чистые убытки компании достигли – 170 миллиардов рублей;

в то же время, отметим, что убытки за первые 9 месяцев 2025 года меньше чем в 2024;

валовая прибыль за первые 9 месяцев 2025 года увеличилась на 50% и достигла – 1,26 триллиона рублей.

Что известно о сделке для продажи "Газпром нефтехим Салават"?

Компания "Газпром нефтехим Салават" производит более 150 видов продукции. В частности, там изготавливаются: бензин, аммиак, полиэтилен, сера, бутиловый спирт дизель и так далее. Эта продукция поставляется не только в федеральные округа. Также осуществлялся импорт этих товаров в более чем 20 стран.

"Росхим" стремится приобрести "Газпром нефтехим Салават", чтобы увеличить свое присутствие на рынке и стать новым лидером. Заметим, что основное направление деятельности этой компании, это производство сульфата железа, серной кислоты, кальцинированной соды, а также – диоксида титана.

Напомним! Ранее мы рассказывали, что, чтобы спасти "Газпром", Кремль принял решение о налоговых послаблениях для компании. Фактически, сейчас Москва "субсидирует" убытки своего газового гиганта.