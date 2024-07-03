Укрнафта оголосила про інвестиційний проєкт на 1 мільярд доларів

Компанія Укрнафта планує розвивати газову генерацію в Україні. Про важливі деталі розповів генеральний директор компанії Сергій Корецький.

Найбільша нафтова компанія України має на меті побудувати понад 1000 МВт газової генерації за 3 роки. Проєкт оцінюють в 1 мільярд доларів.

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Укрнафта оголосила про проєкт на 1 мільярд доларів

Генеральний директор генеральний директор компанії Сергій Корецький заявив, що на першому етапі проєкту Укрнафта має на меті побудувати газопоршневі установки потужністю від 100 МВт.

Укрнафта буде використовувати власні кошти для реалізації проєкту. Проте нафтова компанія також має відкриті лінії в кількох банках. Йдеться про такі:

"Укргазбанк";

"Сенс Банк";

"Ощадбанк".

Уряд планує продати два державних банки : "Сенс банк" та "Укргазбанк". Кабмін працює над відповідними законопроєктами, а також проводить консультації з МВФ.

Корецький також заявив, що у компанії є плани щодо газотурбінного обладнання. Крім того, за його словами, компанія працює над проєктами вітрових і сонячних електростанцій.

Очільник Укрнафти пояснив, що окупність когенераційних установок — до чотирьох років, виключно виробництва електрики – трохи понад пʼять років. За його словами, період експлуатації цих установок становить 20 років. Також Корецький заявив, що Укрнафта задає новий вектор та стане мультиенергетичною компанією.