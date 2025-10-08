Як рішення Туреччини загрожує Росії?

Якщо Туреччина дотримуватиметься цієї стратегії, для іранських та російських газових постачальників виникне ризик втратити останній великий європейськи ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Трамп тисне на Ердогана, аби той скоротив купівлю російських енергоносіїв.

Диверсифікація поставок також зміцнить енергетичну безпеку Туреччини та підтримає її амбіції стати регіональним газовим хабом. Анкара прагне реекспортувати імпортований скраплений природний газ та власне виробництво газу до Європи, одночасно спалюючи російський та іранський газ всередині країни,

– зазначає видання.

Потрібно розуміти, що Росія залишається найбільшим постачальником газу для Туреччини. Хоча її частка і скоротилась.

Довгострокові трубопровідні контракти Росії з Туреччиною близькі до закінчення. Йдеться, зокрема, про угоди на 22 мільярдів кубічних метрів щорічно. Постачання цього газу здійснюється через трубопроводи:

Блакитний потік;

Турецький потік.

Зауважте! Росія також має контракти з Іраном та Азербайджаном.

Імовірно, деякі з цих контрактів будуть продовжені. Проте Анкара захоче змінити їх умови. Зокрема, зробити їх гнучкішими.

Туреччина може спалювати російський та іранський газ вдома, експортувати власне виробництво та реекспортувати імпортований СПГ після того, як Європа заборонить імпорт російських енергоносіїв до 2028 року,

– зазначають аналітики.

Як відомо, Туреччина розширює свої можливості. Цьогоріч внутрішнє виробництво та імпорт СПГ сягають 15 мільярдів кубометрів. А з 2028 вони можуть перевищити 26 мільярдів кубометрів, ця кількість покриє половину потреб країни.

Важливо! Туреччина уже підписала низку угод, щодо СПГ з американськими постачальниками.

