Як виникла ідея

До повномасштабної війни ЄС отримував 25% імпортної нафти з Росії, будучи головним клієнтом країни-агресорки. Від понад 90% цього імпорту Європа планує відмовитися вже до кінця року в рамках нафтового ембарго. На жаль, миттєво це зробити неможливо.

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Тож поки Європа не відмовилася від російської нафти, Росія збагачується на мільярди доларів, які використовує для війни проти України. Щоб припинити цей потік грошей до російського бюджету, G7 надумала обмежити ціни й таким чином дати Європі можливість ще останні пів року купувати нафту Росії за дешевшими цінами.

Найбільшим прихильником ідеї є США. Ще у травні міністерка фінансів США Джанет Єллен поділилася ідеєю з європейськими колегами. А вже наприкінці червня президент Джо Байден представив ідею іншим лідерам G7, тобто Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії та Японії.

Чи реальна ця ідея

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що ця ідея дуже амбітна і потребує "багато роботи", перш ніж стати реальністю.

Песимістичні прогнози

Нафтовий аналітик Ніл Аткінсон наголошує, що ідея реалізується лише тоді, коли на неї погодяться ключові споживачі.

Щось подібне може спрацювати, лише якщо ви залучите всіх ключових виробників і, що вкрай важливо, усіх ключових споживачів до спільної роботи, а потім знайдете спосіб реалізувати будь-який план, який ви придумаєте. А реальність така, що найбільшими споживачами російської нафти або одними з найбільших споживачів російської нафти є Китай та Індія,

– заявив аналітик.

Китай та Індію не хвилює ситуація в Україні. Воно охоче нарощують закупівлі російської нафти, яку отримують з великою знижкою. Також ці країни не засудили Росію за агресію. Тож через них, вважає Аткінсон, план може провалитися.

До того ж сама Росія скоріше за все не погодиться на такий план. Вона буде шантажувати Європу поставками газу та нафти, поки ще може це робити, і таким чином завадити планам G7. Аналітик називає ідею дуже хорошою в теорії, але такою, що не працює на практиці.

Такої ж думки й Амріта Сен з Energy Aspects. Вона вважає, що перш ніж говорити про цю ідею, варто було б обговорити її з Китаєм та Індією, які скоріш за все не погодяться на неї.

Оптимістичні прогнози

Водночас Клаудіо Ґалімберті, старший віцепрезидент енергетичної дослідницької компанії Rystad, бачить можливість втілити план. Встановити обмеження на російську нафту можна завдяки страхуванню доставки. Адже International Group of Protection & Indemnity Clubs в Лондоні охоплює близько 95% світового флоту перевезень нафти.

Тобто російським компаніям будуть відмовляти у страхуванні, необхідному для перевезення, якщо вони встановлюють вищу граничної ціну. Але і цей більш оптимістично налаштований аналітик називає Китай та спротив самої Росії найбільшими перешкодами.

Що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту торгуються на рівні 110 доларів за барель. Вартість росте, тому що попит переважає пропозицію – ОПЕК все не може вийти на цільовий рівень видобутку.

Від ситуації виграє Росія, яка є другою у світі за видобутком нафти. Зараз вона отримує значно більше грошей від експорту нафти, ніж до повномасштабної війни.

Щоб врегулювати цінове ралі та позбавити Росію частини доходу, G7 пропонує встановити граничну ціну на російську нафту, яка удвічі нижча за ринкову. Якщо Росія буде встановлювати вищу ціну, то західні компанії заважатимуть транспортувати нафту.

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