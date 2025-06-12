Навіть без участі США: більшість країн G7 готові знизити цінову стелю на російську нафту

Більшість країн "Великої сімки" готові знизити встановлену цінову стелю на російську нафту. Це відбудеться навіть у тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитись від такого кроку.

Чому знову хочуть знизити "стелю" цін на нафту

Лідери країн "Великої сімки" зустрінуться 15-17 червня в Канаді. Одним із питань саміту буде обговорення цінової межі на російську нафту, що була запроваджена наприкінці 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також цікаво Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку: до чого тут Близький Схід

Чинні обмеження дозволяють продавати російську нафту третім країнам із використанням західних страхових послуг за умови, що її ціна не перевищує 60 доларів за барель. При цьому країни ЄС та Велика Британія вже кілька тижнів домагаються зниження цього порога.

Падіння світових цін на нафту зробило поточну межу у 60 доларів фактично неактуальною. За словами джерел видання, ЄС та Велика Британія готові самотужки знизити цінову стелю на нафту за підтримки інших європейських країн G7 та Канади. ЄС вже запропонував знизити обмеження до 45 доларів у своєму 18-му пакеті санкцій.

Зауважте! Наразі невідомо яке рішення ухвалять США – європейці наполягають на однаковому підході на майбутній зустрічі. Щодо Японії, її позиція також залишається невизначеною.

На скільки хочуть знизити "стелю" цін на нафту

Як зазначається, європейські країни прагнуть знизити граничну ціну на нафту з 60 до 45 доларів.

Позитивні сигнали надходять від Канади, Великої Британії та, можливо, Японії. Ми скористаємося G7, щоб спробувати залучити США на наш бік,

– додав співрозмовник видання.

При цьому на запитання щодо підтримки Дональдом Трампом обмеження цін на російську нафту представник Білого дому відповів, що президент розраховує на "активну дискусію з ключових економічних та геополітичних питань".

Чи доєднаються США до нових цінових обмежень на російську нафту

Як повідомили джерела, на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 у Канадських Скелястих горах міністр фінансів США Скотт Бессент не був переконаний у необхідності знижувати поточний ліміт.

Однак деякі американські сенатори, включно з Ліндсі Гремом, вже висловили підтримку цієї ідеї. Грем запропонував запровадити новий жорсткий пакет санкцій проти Росії, який передбачає високі мита на покупців російської нафти.

При цьому співрозмовники видання уточнюють, що підтримка Вашингтона не є вирішальним чинником зниження ліміту, оскільки британські страховики та танкерний флот ЄС вже домінують на ринку. Проте США зберігають вплив через доларові розрахунки з нафти та банківську систему.