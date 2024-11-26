Чутлива до ризику: як валюта одного із головних партнерів України відреагувала на план Трампа

Дональд Трамп спровокував турбулентність на валютних ринках, заявивши про мито для Канади, Мексики та Китаю. Зокрема, варто звернути увагу на британський фунт.

Як фунт стерлінгів відреагував на тарифи від Трампа

Фунт стерлінгів зафіксував певні зміни у вівторок, 26 листопада, на ринку після заяви Дональда Трампа про намір щодо запровадження мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Російський рубль знову пробив дно, тоді як долар, євро та юань фіксують нові рекорди

Фунт стерлінгів спершу втратив позиції після коментарів Трампа. Це свідчить, що ця валюта "чутлива до ризику", оскільки має тенденцію до падіння в моменти економічної невизначеності. Проте пізніше курс фунта стерлінга знову зріс, додавши в ціні на 0,1%.

До теми! Загалом наміри Трампа про запровадження тарифів на імпортні товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день на посаді, спровокували волатильність на валютних ринках.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 листопада, британський фунт впав до мінімуму за 6 місяців. Таким чином валюта відреагувала на слабкі дані по роздрібні продажі у Великій Британії. Це підвищило ймовірність подальшого зниження ставки Банком Англії.