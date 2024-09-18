Центробанк США вперше за 4 роки знизив ставки

У середу, 18 вересня, Федеральна резервна система США ухвалила довгоочікуване рішення про зниження процентних ставок. Наразі очікують виступу глави американського центробанку.

Центробанк США знизив процентні ставки

У середу, 18 вересня, Федеральний резерв розпочав цикл пом'якшення монетарної політики, пише Reuters. Американський центробанк знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів. Тепер цей показник становить 4,75% – 5,00%.

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У центробанку заявили, що рішення про зниження процентних ставок ухвалили, оскільки "комітет набув великої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%". Крім того, у заяві йдеться про те, що ризики для досягнення цільових показників зайнятості та інфляції приблизно збалансовані.

Важливо! Центральний банк США знизив процентні ставки вперше за 4 роки. Додамо, що регулятор підвищував цей показник з березня 2022 року до липня 2023 року включно, повідомляє CNBC.

Наразі вважають, що Федеральний резерв може знизити процентні ставки ще на 50 пунктів до кінця поточного року. Також очікують, що регулятор продовжить пом'якшувати монетарну політику у 2025 році та 2026 роках, знизивши ставки 100 пунктів та 50 пунктів відповідно. Згідно з цим сценарієм цей індикатор опиниться в діапазоні 2,75% – 3%.

Нагадаємо, що 12 вересня Європейський центральний банк також ухвалив рішення про зниження усіх ключових процентних ставок на тлі сповільнення інфляції у країнах Єврозони. Регулятор уже вдруге ухвалив таке рішення з початку року.