Головний банкір США зробив важливу заяву про плани ФРС: до цього його критикував Трамп

Глава центрального банку США зробив важливу заяву про зміну процентних ставок. Це питання, яке уже роками впливає на фінансові ринку та приковує увагу більшості світу.

Пауелл з ФРС зробив важливу заяву про процентні ставки

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл повідомив, що вони не поспішають змінювати процентні ставки навіть попри торгову війну, яку почав Дональд Трамп, ввівши масові тарифи на імпорт. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Глава ФРС США наголосив, що наразі доцільно утримувати ставки на низькому рівні. За його словами, це правильна позиція, щоб почекати та подивитися як будуть розвиватися події. Нагадаємо, що в середу, 7 травня, на засіданні Федерального резерву одноголосно проголосували за збереження базової ставки на поточному рівні – від 4,25% до 4,5%. Ставку не змінювали з грудня 2024 року.

Нагадаємо, що фондовий ринок дуже негативно відреагував на те, що Трамп почав критикувати Пауелла та діяльність Федерального резерву. Президент США вимагав, що регулятор знизив ставки.

Пауелл також прокоментував тарифи, які запровадив Трамп. Він заявив, якщо значне підвищення тарифів залишиться на такому ж рівні, то це може призвести до таких наслідків: