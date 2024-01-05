Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів: до чого тут "Сенс Банк"

Компанія російського олігарха Михайла Фрідмана подала позов до суду проти України. Усе через "Сенс Банк". Ба більше, компанія вимагає шалену фінансову компенсацію.

Йдеться про компанію ABH Holdings S.A., яка подала запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Головна причина – націоналізація "Сенс Банку" державою Україна, яку у Фрідмана називають незаконною.

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Компанія Фрідмана подала до суду на Україну

Ба більше, у позовній заяві компанія ABH Holdings S.A. вказала, що прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів. Як правову основу вказали Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.

У минулому "Сенс Банк" функціонував під найменуванням "Альфа-Банк".

Крім того, в ABH Holdings S.A. вважають, що держава Україна нібито незаконно відібрала "Сенс Банк" у правомірних власників, акціонерів та бенефіціарів, поєднуючи корпоративне рейдерство і військові спекуляції.

Що відомо про націоналізацію "Сенс Банку":