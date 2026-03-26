"Взяли до уваги": у НБУ прокоментували експертизу прапора з фото клієнтки Monobank
- Національний банк України взяв до уваги інформацію про державну експертизу прапора на фото клієнтки Monobank.
- НБУ ухвалить рішення щодо можливого порушення банківської таємниці Monobank, розглянувши документи, надані банком у відповідь на запит.
У Національному банку України "взяли до уваги" заяву щодо проведення державної експертизи прапора, зображеного на фото клієнтки Monobank. Раніше навколо цього фото спалахнув гучний скандал.
Що в НБУ говорять про експертизу?
Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді.
За словами очільника НБУ, українці стали свідками занадто емоційної реакції на російський триколор. Однак регулятор розгляне інформацію щодо державної експертизи прапора, зображеного на фото.
Ми взяли до уваги інформацію, оприлюднену у медіа, про те, що державна експертиза підтвердила, що йдеться все ж таки про прапор РФ. Ми не бачили деталей, ці речі будуть досліджуватися. Наразі просто взяли цей факт до уваги,
– зазначив Пишний.
Що відомо про експертизу прапора?
Вчора адвокат Денис Шкаровський, що представляє інтереси Універсал Банку, заявив, що була проведена державна експертиза фото клієнтки Monobank, яке викликало таке жваве обговорення.
За його словами, незалежну оцінку світлини провела провідна державна експертна установа, пише OBOZ.UA. Для ретельної перевірки їй надали не лише фото, а й частину відеозапису з процесу верифікації дівчини у банку.
Аналіз нібито встановив, що прапор на фото клієнтки таки не словацький, як вона переконувала. Експерт "однозначно підтвердив, що фрагмент прапора відповідає візуальним характеристикам прапора РФ та не є прапором Словенії".
Зауважте! Адвокат додав, що вже повідомив про висновки експертизи до СБУ та активно співпрацює з Нацбанком у цьому питанні.
Чого НБУ вимагає від Monobank?
Раніше, додамо, НБУ звернувся до Monobank із запитом про пояснення щодо публікації фото клієнтки.
Наразі, за словами Пишного, Monobank уже надав відповідь на запит НБУ. Банк надіслав велику кількість документів, які будуть вивчати.
Після цього регулятор вирішить, чи порушив банк банківську таємницю і чи достатній механізм її захисту. Потім буде прийнято рішення про те, відкривати адмінпровадження, чи ні.
Зауважте! На всю процедуру за законом НБУ має термін у 6 місяців.
Як Monobank втрапив у скандал?
Співзасновник Monobank Олег Гороховський 9 березня оприлюднив у соцмережах фото з відеоверифікації однієї з клієнток банку. На знімку позаду дівчини був прапор, який він сприйняв як російський. У дописі Гороховський звинуватив клієнтку у проросійських поглядах і з іронією написав, що їй відмовили в обслуговуванні нібито "через немиту голову".
Сама ж клієнтка, Карина Кольб, заявила, що на фото зображений не російський, а словенський прапор. За її словами, знімок був зроблений у квартирі її подруги-словенки, а вона певний час проживала у Словенії як біженка.
Згодом Гороховський публічно вибачився за поширення фото клієнтки, пояснивши, що відреагував емоційно через асоціації з російською символікою.
Попри вибачення, щодо інциденту було відкрито провадження. Йдеться про перевірку можливого порушення законодавства про захист персональних даних та банківської таємниці. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.