Що в НБУ говорять про експертизу?

Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді.

За словами очільника НБУ, українці стали свідками занадто емоційної реакції на російський триколор. Однак регулятор розгляне інформацію щодо державної експертизи прапора, зображеного на фото.

Ми взяли до уваги інформацію, оприлюднену у медіа, про те, що державна експертиза підтвердила, що йдеться все ж таки про прапор РФ. Ми не бачили деталей, ці речі будуть досліджуватися. Наразі просто взяли цей факт до уваги,

– зазначив Пишний.

Що відомо про експертизу прапора?

Вчора адвокат Денис Шкаровський, що представляє інтереси Універсал Банку, заявив, що була проведена державна експертиза фото клієнтки monobank, яке викликало таке жваве обговорення.

За його словами, незалежну оцінку світлини провела провідна державна експертна установа, пише OBOZ.UA. Для ретельної перевірки їй надали не лише фото, а й частину відеозапису з процесу верифікації дівчини у банку.

Аналіз нібито встановив, що прапор на фото клієнтки таки не словацький, як вона переконувала. Експерт "однозначно підтвердив, що фрагмент прапора відповідає візуальним характеристикам прапора РФ та не є прапором Словенії".

Зауважте! Адвокат додав, що вже повідомив про висновки експертизи до СБУ та активно співпрацює з Нацбанком у цьому питанні.

Чого НБУ вимагає від monobank?

Раніше, додамо, НБУ звернувся до monobank із запитом про пояснення щодо публікації фото клієнтки.

Наразі, за словами Пишного, monobank уже надав відповідь на запит НБУ. Банк надіслав велику кількість документів, які будуть вивчатися.

Після цього регулятор вирішить, чи порушив банк банківську таємницю і чи достатній механізм її захисту. Потім буде прийнято рішення про те, відкривати адмінпровадження, чи ні.

Зауважте! На всю процедуру за законом НБУ має термін у 6 місяців.

Як monobank втрапив у скандал?