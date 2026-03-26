"Приняли во внимание": в НБУ прокомментировали экспертизу флага с фото клиентки monobank

В Национальном банке Украины "приняли во внимание" заявление о проведении государственной экспертизы флага, изображенного на фото клиентки monobank. Ранее вокруг этого фото вспыхнул громкий скандал.

Что в НБУ говорят об экспертизе?

Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный во время выступления в Верховной Раде.

По словам главы НБУ, украинцы стали свидетелями слишком эмоциональной реакции на российский триколор. Однако регулятор рассмотрит информацию о государственной экспертизе флага, изображенного на фото.

Мы приняли во внимание информацию, обнародованную в медиа, о том, что государственная экспертиза подтвердила, что речь идет все же о флаге РФ. Мы не видели деталей, эти вещи будут исследоваться. Сейчас просто приняли этот факт во внимание,

– отметил Пышный.

Что известно об экспертизе флага?

Вчера адвокат Денис Шкаровский, представляющий интересы Универсал Банка, заявил, что была проведена государственная экспертиза фото клиентки monobank, которое вызвало такое оживленное обсуждение.

По его словам, независимую оценку фотографии провело ведущее государственное экспертное учреждение, пишет OBOZ.UA. Для тщательной проверки ей предоставили не только фото, но и часть видеозаписи с процесса верификации девушки в банке.

Анализ якобы установил, что флаг на фото клиентки таки не словацкий, как она убеждала. Эксперт "однозначно подтвердил, что фрагмент флага соответствует визуальным характеристикам флага РФ и не является флагом Словении".

Заметьте! Адвокат добавил, что уже сообщил о выводах экспертизы в СБУ и активно сотрудничает с Нацбанком в этом вопросе.

Чего НБУ требует от monobank?

Ранее, добавим, НБУ обратился к monobank с запросом о объяснении относительно публикации фото клиентки.

Сейчас, по словам Пышного, monobank уже предоставил ответ на запрос НБУ. Банк прислал большое количество документов, которые будут изучаться.

После этого регулятор решит, нарушил ли банк банковскую тайну и достаточен ли механизм ее защиты. Затем будет принято решение о том, открывать админпроизводство, или нет.

Заметьте! На всю процедуру по закону НБУ имеет срок в 6 месяцев.

Как monobank попал в скандал?